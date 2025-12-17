Klass Model Türkiye 2025'in birincileri belli oldu
Klass Model Türkiye 2025 güzellik yarışmasının büyük finalinde, kadınlarda Ece Çetin, erkeklerde ise Taha Yiğit Tarakçı birinci seçildi.
Türkiye’nin en çok okunan cemiyet, sosyal yaşam ve magazin dergisi Klass Magazin’in kurucusu Muammer Kapucuoğlu önderliğinde gerçekleşen ”Klass Model Türkiye”, SammyVit isim sponsorluğunda görkemli bir geceyle Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. SammyVit Klass Model Türkiye 2025, büyük heyecana sahne olurken sahne şovlarıyla da büyük beğeni topladı.
Yarışma öncesinde gerçekleştirilen kırmızı halı geçidinde konuklar tüm şıklıkları ve zarafetleriyle yürürken tören büyük bir sürprizle başladı. Güzellik ve modellik yarışmaları tarihinde ilk kez bir yarışmaya özel marş bestelenirken Muammer Kapucuoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye bu beste ile çıktı. Büyük beğeni toplayan Klass Model Türkiye marşı uzun süre alkışlanırken sonrasında gece Muammer Kapucuoğlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti.
SammyVit Klass Model Türkiye, her biri alanının önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleriyle de fark yarattı. Muammer Kapucuoğlu'nun jüri başkanı olduğu organizasyonda Sami Topbaş, Melec Çakmak, Kumru Köseler, Murat Tavman, Aytaç Ağdağ, Asel Erensoy, Umutcan Ateş, Tuğçe Arı, Berrak Cules, Murat Aygen, Pınar Güve, Benan Kurtuluş, Mevlüt Dede, Tuğçe Kaya, Teoman Sancaktar, Adalet Deniz Kılıç gibi sektörlerinin önemli isimleri jüride yer aldı.
Muhteşem gecede Seda Sayan ve Tuğba Duran da sahne alırken şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir müzik şöleni sundular.