Klass Model Türkiye 2025'in birincileri belli oldu

Yarışma öncesinde gerçekleştirilen kırmızı halı geçidinde konuklar tüm şıklıkları ve zarafetleriyle yürürken tören büyük bir sürprizle başladı. Güzellik ve modellik yarışmaları tarihinde ilk kez bir yarışmaya özel marş bestelenirken Muammer Kapucuoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye bu beste ile çıktı. Büyük beğeni toplayan Klass Model Türkiye marşı uzun süre alkışlanırken sonrasında gece Muammer Kapucuoğlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti.