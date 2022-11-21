Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti
Kobra Murat takma adını kullanan Murat Divandiler merak edilen evinin kapısını açtı. Kobra Murat'ın "altından" evini görenler ne diyeceğini şaşırdı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu.
Kobra Murat yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti."Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var" diyerek herkesi şaşırtmıştı.
"Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.
'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.