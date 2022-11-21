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  4. Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti

Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti

Kobra Murat takma adını kullanan Murat Divandiler merak edilen evinin kapısını açtı. Kobra Murat'ın "altından" evini görenler ne diyeceğini şaşırdı.

Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu.

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Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti - Resim: 2

Kobra Murat yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti."Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var" diyerek herkesi şaşırtmıştı.

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Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti - Resim: 3

"Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.

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Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti - Resim: 4

'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.

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