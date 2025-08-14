Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar!
Şarkıcı Kobra Murat'ın kızı Sergül'ün söz töreni sosyal medyada gündem oldu. Damadın parayla kaplanan ceketi ve Euro'lardan yapılmış şemsiye görenleri şaşkına çevirdi.
Roman müziğinin ünlü ismi Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, kızının söz töreninde yaptığı şatafatlı kutlamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Daha önce “18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var” sözleriyle konuşulan Kobra Murat, bu kez görkemli bir söz eğlencesiyle adından söz ettirdi.
Törende Euro banknotlarından yapılmış dev bir şemsiye, gelin adayı Sergül’ün boynunu süsleyen altınlar ve damadın üzerine saçılan 200 TL’ler dikkat çekti.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede tartışma konusu oldu.
