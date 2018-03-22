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  3. 22 Mart 2018 13:27

Kocasına çıplak pozlar verip, internette paylaştı

Geçtiğimiz şubat ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen ABD'li model Emily Ratajkowski, son derece cesur balayı pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Kocasına çıplak pozlar verip, internette paylaştı

New York’ta düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte balayı için Utah’ı tercih etmişti.

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Kocasına çıplak pozlar verip, internette paylaştı

Geceliği 8 bin dolarlık lüks bir otelde kalan 26 yaşındaki model, buradan cüretkar fotoğraflar yayınladı. Öyle ki son paylaşımı ile görenlere "yok artık' dedirtti.

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Kocasına çıplak pozlar verip, internette paylaştı

Balayı sırasında eşine çıplak pozlar veren Emily, sadece kafasında hasır bir şapka olan fotoğrafına "Kocama poz verdim" notunu düştü.

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Kocasına çıplak pozlar verip, internette paylaştı

Ünlü modelin çıplak fotoğrafları toplam 2,5 milyon beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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