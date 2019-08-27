SON DAKİKA
İSTANBUL’DA TAKSİ ÜCRETLERİNE OKKALI ZAM !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Ağustos 2019 18:31

Konserde ortalık karıştı! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar

İlyas Yalçıntaş geçtiğimiz hafta Van'da verdiği konserde büyük bir şok yaşadı. Şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları ellerine geçen her şeyi sahneye fırlatmaya başlaması nedeniyle Yalçıntaş sahneden inmek zorunda kaldı.

Konserde ortalık karıştı! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar

Genç popçu İlyas Yalçıntaş, geçtiğimiz hafta Van'da konser vermek için sahne aldığı esnada hiç beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kaldı.

1/ 7
Konserde ortalık karıştı! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar

Yalçıntaş organizasyondan memnun kalmayan seyircilerin kendisine bozuk para ve içecek kutusu fırlatmasıyla sahneden inerek konserini bitirdi.

2/ 7
Konserde ortalık karıştı! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar

Yalçıntaş'ı dinlemek için VIP localardan bilet alan kişiler, aynı locanın başka kişilere satıldığı görünce gerginlik çıkardı.

3/ 7
Konserde ortalık karıştı! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar

Organizasyon şirketinden şikayet eden seyirciler, yaşanan gerginlik sonrası sahnedeki İlyas Yalçıntaş'a bozuk para ve içecek kutusu fırlattı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM