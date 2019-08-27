Konserde ortalık karıştı! Ellerine geçeni sahneye fırlattılar
İlyas Yalçıntaş geçtiğimiz hafta Van'da verdiği konserde büyük bir şok yaşadı. Şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları ellerine geçen her şeyi sahneye fırlatmaya başlaması nedeniyle Yalçıntaş sahneden inmek zorunda kaldı.
Genç popçu İlyas Yalçıntaş, geçtiğimiz hafta Van'da konser vermek için sahne aldığı esnada hiç beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kaldı.
Yalçıntaş organizasyondan memnun kalmayan seyircilerin kendisine bozuk para ve içecek kutusu fırlatmasıyla sahneden inerek konserini bitirdi.
Yalçıntaş'ı dinlemek için VIP localardan bilet alan kişiler, aynı locanın başka kişilere satıldığı görünce gerginlik çıkardı.