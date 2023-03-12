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  4. Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar

Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar

Konya'da güzellik merkezi açılışına giden Selin Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı. Grup, ''Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz'' şeklinde sloganlar attı.

Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar - Resim: 1

Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medyada fenomeni Selin Ciğerci, reklamlardan kazandığı parayla güzellik merkezi işine girmişti. Türkiye'nin dört bir yanında şube açan Ciğerci, Konya'da güzellik merkezini açacağını duyurduktan sonra burada istenmediğiyle ilgili paylaşımlar yapılmıştı.

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Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar - Resim: 2

DÜKKANIN ÖNÜNDE SLOGAN ATTILAR
Aldığı tepkilerin ardından çektiği bir video ile çok üzgün olduğunu dile getiren Selin Ciğerci, açılış için Konya'ya gitti. Açılış sırasında bir grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" çığlıklarıyla Selin Ciğerci'yi güzellik merkezinin önünde protesto etti. 

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Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar - Resim: 3

Çevik kuvvet ekipleri güzellik salonunun önünde adeta etten duvar ördü. Güzellik salonu çalışanlarının merkezin dışına asılan balonları kaldırdığı görüldü.

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Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar - Resim: 4

Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.

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