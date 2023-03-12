Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar

DÜKKANIN ÖNÜNDE SLOGAN ATTILAR

Aldığı tepkilerin ardından çektiği bir video ile çok üzgün olduğunu dile getiren Selin Ciğerci, açılış için Konya'ya gitti. Açılış sırasında bir grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" çığlıklarıyla Selin Ciğerci'yi güzellik merkezinin önünde protesto etti.