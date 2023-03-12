Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar
Konya'da güzellik merkezi açılışına giden Selin Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı. Grup, ''Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz'' şeklinde sloganlar attı.
Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medyada fenomeni Selin Ciğerci, reklamlardan kazandığı parayla güzellik merkezi işine girmişti. Türkiye'nin dört bir yanında şube açan Ciğerci, Konya'da güzellik merkezini açacağını duyurduktan sonra burada istenmediğiyle ilgili paylaşımlar yapılmıştı.
DÜKKANIN ÖNÜNDE SLOGAN ATTILAR
Aldığı tepkilerin ardından çektiği bir video ile çok üzgün olduğunu dile getiren Selin Ciğerci, açılış için Konya'ya gitti. Açılış sırasında bir grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" çığlıklarıyla Selin Ciğerci'yi güzellik merkezinin önünde protesto etti.
Çevik kuvvet ekipleri güzellik salonunun önünde adeta etten duvar ördü. Güzellik salonu çalışanlarının merkezin dışına asılan balonları kaldırdığı görüldü.
Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.