Köpeğini kaybeden Paris Hilton evcil hayvan medyumu tuttu: Bulana büyük ödül!

“Bir fotoğraf çekimindeydim ve evleri taşıyorduk. Nakliyecilerden biri kapıyı açık bırakmış olmalı. Ailem ve arkadaşlarım tüm mahallemi baştan aşağı aramama yardım ediyor ve kapı kapı dolaşıyorlar ama hala onu bulamadık.” diyen Hilton, köpeğini bulmak için her şeyi yapıyor.