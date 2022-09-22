Köpeğini kaybeden Paris Hilton evcil hayvan medyumu tuttu: Bulana büyük ödül!
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Paris Hilton, 325 bin dolar değerindeki köpeği Diamond Baby kayboldu.
Paris Hilton'un Chihuahua cinsi köpeği Diamond Baby, geçtiğimiz hafta ABD'nin Beverly Hills eyaletinde kaybolmuştu.
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“Bir fotoğraf çekimindeydim ve evleri taşıyorduk. Nakliyecilerden biri kapıyı açık bırakmış olmalı. Ailem ve arkadaşlarım tüm mahallemi baştan aşağı aramama yardım ediyor ve kapı kapı dolaşıyorlar ama hala onu bulamadık.” diyen Hilton, köpeğini bulmak için her şeyi yapıyor.
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Bir evcil hayvan dedektifi tutan ve evcil hayvan medyumunu işe alan Hilton, köpeğinin yerini belirlemeye yardımcı olacak bir ‘köpek bulma uçağı’ da bakıyor.
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