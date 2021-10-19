Koray Avcı'dan sert tepki: ''Ben kıroyum ve bundan çok mutluyum''

Avcı, "Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa, konserlerim son hız devam ediyor. Ben müziğimizi sadece Avrupa'da yaşayan Türklere değil, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma ve dostlarıma da Türk müziğini sevdirmek için büyük çaba sarf ediyorum" şeklinde konuştu.