Koray Avcı'dan sert tepki: ''Ben kıroyum ve bundan çok mutluyum''
Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan 31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi.
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Avcı, "Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa, konserlerim son hız devam ediyor. Ben müziğimizi sadece Avrupa'da yaşayan Türklere değil, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma ve dostlarıma da Türk müziğini sevdirmek için büyük çaba sarf ediyorum" şeklinde konuştu.
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Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyzalmışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır..."
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"Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var..."
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