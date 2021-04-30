Korkusuz Korkak'ın Sevil'i son haliyle şaşırttı
Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Hemşire Sevil'i canlandıran güzel oyuncu Ayşin Atav'ın son hali şaşırttı.
Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ayşin Atav'ın en unutulmaz rolü 'Korkusuz Korkak' filmindeki Sevil Hemşire rolüydü.
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Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzel hemşire rolünün altından başarıyla kalkan Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.
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Atav, filmde duru güzelliği ve birçok ünlünün parlamasını sağlayan o hoş sesiyle dikkat çekmişti.
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Yıllar tüm Yeşilçam güzellerine acımadığı gibi ona da acımadı. Ancak filmdeki gibi hala güler yüzlü.
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