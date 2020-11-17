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  3. 17 Kasım 2020 18:14

Koronavirüs cemiyet hayatına da sıçradı! İşte koronaya yakalanan ünlüler

Tüm dünyada korkuya sebep olan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, birçok ünlü koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs cemiyet hayatına da sıçradı! İşte koronaya yakalanan ünlüler

NİLGÜN BELGÜN

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'ün (67), Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Annesi Nilgün Belgün'ün sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs cemiyet hayatına da sıçradı! İşte koronaya yakalanan ünlüler

ARDA TURAN

Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs cemiyet hayatına da sıçradı! İşte koronaya yakalanan ünlüler

İREM DERİCİ

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tat ve koku alma duyusunu kaybedince hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

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Koronavirüs cemiyet hayatına da sıçradı! İşte koronaya yakalanan ünlüler

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, “Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler” dedi.

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