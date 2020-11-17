Koronavirüs cemiyet hayatına da sıçradı! İşte koronaya yakalanan ünlüler
Tüm dünyada korkuya sebep olan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, birçok ünlü koronavirüse yakalandı.
NİLGÜN BELGÜN
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'ün (67), Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Annesi Nilgün Belgün'ün sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN
Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
İREM DERİCİ
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tat ve koku alma duyusunu kaybedince hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.