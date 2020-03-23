Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks'ten yeni haber!
Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks geçtiğimiz hafta Avustralya'da Rita Wilson'la birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı. Eşiyle birlikte tedavi gören ünlü aktör Tom Hanks, son durumu hakkında Twitter'dan bilgilendirme yaptı.
Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks geçtiğimiz hafta Avustralya'da Rita Wilson'la birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı. Eşiyle birlikte tedavi gören ünlü aktör Tom Hanks, son durumu hakkında Twitter'dan bilgilendirme yaptı.
İki Oscar ödüllü Tom Hanks, film çekimleri için gittikleri Avustralya'da eşi Rita Wilson ile rahatsızlandıklarını ve yapılan test sonucunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığını bildirmişti.