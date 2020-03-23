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  3. 23 Mart 2020 18:05

Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks'ten yeni haber!

Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks geçtiğimiz hafta Avustralya'da Rita Wilson'la birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı. Eşiyle birlikte tedavi gören ünlü aktör Tom Hanks, son durumu hakkında Twitter'dan bilgilendirme yaptı.

Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks'ten yeni haber!

Ünlü ABD'li oyuncu Tom Hanks geçtiğimiz hafta Avustralya'da Rita Wilson'la birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı. Eşiyle birlikte tedavi gören ünlü aktör Tom Hanks, son durumu hakkında Twitter'dan bilgilendirme yaptı.

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Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks'ten yeni haber!

İki Oscar ödüllü Tom Hanks, film çekimleri için gittikleri Avustralya'da eşi Rita Wilson ile rahatsızlandıklarını ve yapılan test sonucunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığını bildirmişti.

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Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks'ten yeni haber!

Hanks, gelişmelerden herkesi haberdar edeceklerini de sözlerine eklemişti.

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Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks'ten yeni haber!

Geçtiğimiz gün hastaneden taburcu olan Hanks, eşiyle birlikte son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

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