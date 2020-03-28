''Koronavirüse iyi geliyor'' söylentisi sonrası satışları 769 kat arttı
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.
Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.
Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi.