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  3. 28 Mart 2020 11:50

''Koronavirüse iyi geliyor'' söylentisi sonrası satışları 769 kat arttı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.

''Koronavirüse iyi geliyor'' söylentisi sonrası satışları 769 kat arttı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.

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''Koronavirüse iyi geliyor'' söylentisi sonrası satışları 769 kat arttı

Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.

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''Koronavirüse iyi geliyor'' söylentisi sonrası satışları 769 kat arttı

Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi.

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''Koronavirüse iyi geliyor'' söylentisi sonrası satışları 769 kat arttı

İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL'ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.

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