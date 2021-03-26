Koronavirüse yakalanan Nuri Alço'dan haber var!
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Nuri Alço, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.
Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Nuri Alço’dan haber var.
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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan 69 yaşındaki Nuri Alço’nun durumu giderek ağırlaşmıştı. Ünlü oyuncu durumunun ağırlaşması üzerine hemen hastaneye kaldırıldı.
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Eşi dua istedi Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.
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Koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
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