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  4. Koronavirüse yakalanan Nuri Alço'dan haber var!

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço'dan haber var!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Nuri Alço, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Nuri Alço’dan haber var.

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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan 69 yaşındaki Nuri Alço’nun durumu giderek ağırlaşmıştı. Ünlü oyuncu durumunun ağırlaşması üzerine hemen hastaneye kaldırıldı.

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Eşi dua istedi Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

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Koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

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