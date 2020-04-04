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  3. 04 Nisan 2020 17:51

Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu Cansın Çekili, ''İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum'' dedi.

Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber

Cansın Çekili, koronavirüse yakalanan ünlüler arasında yer aldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan güzel oyuncu, "Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" dedi.

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Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber

Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki" dedi. Bu haberle hayranlarını üzen güzel oyuncudan yeni haber geldi.

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Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber

Evdeki odasında kendisini karantinaya aldığını belirten oyuncu, "Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım."

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Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber

"İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

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