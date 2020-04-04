Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu Cansın Çekili, ''İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum'' dedi.
Cansın Çekili, koronavirüse yakalanan ünlüler arasında yer aldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan güzel oyuncu, "Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" dedi.
Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki" dedi. Bu haberle hayranlarını üzen güzel oyuncudan yeni haber geldi.
Evdeki odasında kendisini karantinaya aldığını belirten oyuncu, "Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım."