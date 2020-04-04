Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den iyi haber

Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki" dedi. Bu haberle hayranlarını üzen güzel oyuncudan yeni haber geldi.

