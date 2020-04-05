Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var
Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür ederek, “Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum” dedi
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Cansın Çekili sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Çekili, “O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum" dedi.
Sosyal mesafe konusunda da takipçilerini uyaran oyuncu, "Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler” ifadelerini kulandı.