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  3. 05 Nisan 2020 17:50

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var

Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür ederek, “Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum” dedi

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Cansın Çekili sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.  

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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var

Çekili, “O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum" dedi.  

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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var

Sosyal mesafe konusunda da takipçilerini uyaran oyuncu, "Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler” ifadelerini kulandı.  

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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR? 1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi’dir.

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