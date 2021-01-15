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  3. 15 Ocak 2021 12:20

Koronavirüsten korunmak için gece gündüz teknesinde kalıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.

Koronavirüsten korunmak için gece gündüz teknesinde kalıyor

İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, burada balıkçılık yapmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçı teknesiyle Keban Baraj Gölü'ne yaklaşık 3 bin metrelik ağ seren Demir, gün içinde bu ağları sudan çıkararak, balık yakalıyor.

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Koronavirüsten korunmak için gece gündüz teknesinde kalıyor

İşi bittiğinde barajın ortasındaki adacığa teknesini yanaştıran Demir, avladığı balıklardan yiyerek yaşamını sürdürüyor. Gününü adacıkta geçirdiği için geceleri teknesinde kalan Demir, koronavirüs salgını sürecindeki risksiz hayatının keyfini yaşadığını dile getiriyor.

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Koronavirüsten korunmak için gece gündüz teknesinde kalıyor

'KAFAM ÇOK RAHAT'
Pandemi sürecinde sürekli adacıkta ve teknede zaman geçirdiği için çok rahat olduğunu söyleyen Onur Demir, "Şu an burada balıkçılık yapmaktayım.

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Koronavirüsten korunmak için gece gündüz teknesinde kalıyor

Günümün yüzde 80'i teknede geçiyor. Sürekli teknedeyim. Koronavirüsten hiç etkilenmedim. Kafam çok rahat bu konuda. Genellikle bu adacığa geliyorum. Burada balığımı pişiriyorum, kitabımı okuyorum ve teknede kalıyorum. Sabahın ilk ışıklarında 3 bin metre ağ seriyorum, akşamları da çekiyorum. Rüzgar olmadığı sürece bu aynı şekilde hep böyle devam ediyor. Bazen hava güzel oluyor ve gece avına da kalıyorum. 24 saat boyunca su üzerinde kaldığım zamanlar da oluyor" dedi.

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