Koronavirüsten korunmak için gece gündüz teknesinde kalıyor

Günümün yüzde 80'i teknede geçiyor. Sürekli teknedeyim. Koronavirüsten hiç etkilenmedim. Kafam çok rahat bu konuda. Genellikle bu adacığa geliyorum. Burada balığımı pişiriyorum, kitabımı okuyorum ve teknede kalıyorum. Sabahın ilk ışıklarında 3 bin metre ağ seriyorum, akşamları da çekiyorum. Rüzgar olmadığı sürece bu aynı şekilde hep böyle devam ediyor. Bazen hava güzel oluyor ve gece avına da kalıyorum. 24 saat boyunca su üzerinde kaldığım zamanlar da oluyor" dedi.