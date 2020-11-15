Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.
43 yaşındaki oyuncu, sosyalleştiği zamanlarda çok dikkatli olduğunu belirtirken hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.
Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.