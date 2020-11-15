  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Kasım 2020 23:15

Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.

Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.

1/ 6
Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

43 yaşındaki oyuncu, sosyalleştiği zamanlarda çok dikkatli olduğunu belirtirken hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.

2/ 6
Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

3/ 6
Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Ünlü oyuncu, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü" demişti.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM