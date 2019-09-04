Kötü haber geldi! Daha 1 yılı tamamlamadan boşanıyorlar...

Bircan Bali canlı yayında Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl hakkında "Şunu açık açık söyleyeyim boşanıyorlar...Artık birlikte değiller. Sinan artık Burcu'nun hayatında olmayacak, Burcu'da artık Sinan'ın hayatında olmayacak. Nedenlerinin ne olduğunu saklıyorlar tahminlerimiz var ama kesin bir dille söyleyebiliriz ki Sinan bu ilişkiyi bitirirken çok öfkeliydi."

