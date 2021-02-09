Köyde yaşayan eski mankenin başına gelmeyen kalmadı
Eski manken Bilun Dohmen, Bodrum'daki köy hayatını gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldı. 90'lı yılların gözde mankenlerinden olan Dohmen, yaşadığı talihsizlikler nedeniyle evini satışa çıkardı.
Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan eski manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.
TAVUKLARINI BİLE ÇALDILAR
Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen’in hayalleri yarıda kaldı.
Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı. Tek başına yaşayan Dohmen’in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen’in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı. 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi.