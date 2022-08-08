Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması
VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş'in reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı.
VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın güzel sporcusu Zehra Güneş, büyük bir reklam anlaşması imzaladı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı voleybolcunun dev kazancı ortaya çıktı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç sporcusu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi.
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Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş de performansıyla dikkat çekti.
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