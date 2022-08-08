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  4. Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması

Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması

VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş'in reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı.

Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması - Resim: 1

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın güzel sporcusu Zehra Güneş, büyük bir reklam anlaşması imzaladı.  

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Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması - Resim: 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı voleybolcunun dev kazancı ortaya çıktı.

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Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması - Resim: 3

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç sporcusu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi.  

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Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması - Resim: 4

Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş de performansıyla dikkat çekti.

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