Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip'in son hali şoke etti
Mart ayı başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp ameliyatı olan Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, Londra'daki hastaneden taburcu edildi.
Mart ayı başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp ameliyatı olan Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, Londra'daki hastaneden taburcu edildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta başkent Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Londra'taki hastanede toplam 28 gece geçiren 99 yaşındaki Prens Philip'in, bugün hastaneden ayrıldığı duyuruldu. Edinburgh Dükü, 3 Mart'ta Barts'ta önceden var olan kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir prosedür geçirdi.
Birkaç gün sonra iyileşmek ve tedavisine devam etmek için Kral VII.Edward Hastanesine döndü. Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press tarafından servis edilen görüntülerde, Prens Philip'in hayli yorgun olduğu gözlendi.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİ
Prens Philip, Marylebone'daki Kral VII.Edward Hastanesinden bugün saat 10.30'da ayrıldı. Prens, bineceği araca tekerlekli sandalye ile getirildi.