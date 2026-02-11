Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar
Ekranların 2 başarılı oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çiftinden evlilik hazırlıkları yaptıkları iddiaları sonrası sürpriz bir haber geldi ve ünlü çift ilişkilerini noktaladı...
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ekranların 2 başarılı oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka "bu aşk bitti", "ihanet var", "ayrılıyorlar" iddialarına inat aşklarını kameraların önünde doya doya yaşamaya devam ediyordu.
Hatta uzun bir süredir meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, evliliğe yeşil ışık bile yakmıştı.
İstanbul'da bir mekan çıkışında magazin muhabirlerinin evlilik planlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Hafsanur Sancaktutan "İnsanların zamana ihtiyacı oluyor bunun için. Biz hazır olmayı bekliyoruz. İşlerimiz, koşuşturmacalarımız var. Telaşeye gerek yok, memnunuz şu anki süreçten" diye konuşmuştu.