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  3. 01 Ekim 2019 17:40

Kubilay Aka ve Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

Miray Daner'le ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Hilal Altınbilek'le aşk yaşadığı konuşulan Kubilay Aka, Bade İşçil'le görüntülendi. İşçil ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Kubilay Aka'dan konuyla ilgili açıklama gel

Kubilay Aka ve Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

Miray Daner ve Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandırmıştı. Çiftin ilişkisinin, Aka'nın Hilal Altınbilek ile yaptığı kaçamak nedeniyle bittiği iddia edilmişti.

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Kubilay Aka ve Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

Bugün ise Aka'nın, meslektaşı Bade İşçil ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Kubilay Aka ve Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

BADE İŞÇİL İLE AŞK MI YAŞIYOR? 24 yaşındaki Aka'nın, cumartesi günü 17.00'de Beşiktaş'taki bir restoranın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendiği iddia edildi. Hatta bir ara Kubilay Aka'nın, Bade İşçil'i öptüğü belirtildi.

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Kubilay Aka ve Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

AÇIKLAMA GELDİ İddialar üzerine Kubilay Aka, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Haberleri yalanlayan Aka, şöyle konuştu:

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