Kubilay Aka ve Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

BADE İŞÇİL İLE AŞK MI YAŞIYOR? 24 yaşındaki Aka'nın, cumartesi günü 17.00'de Beşiktaş'taki bir restoranın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendiği iddia edildi. Hatta bir ara Kubilay Aka'nın, Bade İşçil'i öptüğü belirtildi.