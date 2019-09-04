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  3. 04 Eylül 2019 17:52

Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti

Miray Daner ve Kubilay Aka aşkının bitmesine sebep olarak gösterilen Hilal Altınbilek ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı. Bir gece kulübünde samimi halde görüntülenen Aka ve Altınbilek ilişkisine yapımcıların engel olduğu iddia edildi.

Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti

Miray Daner ile Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi olarak gösterilen Hilal Altınbilek'in, Aka ile görüşemediği öğrenildi. Sebep olarak da ikiliyi yapımcıların engellediği iddia edildi.

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Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti

Kubilay Aka, Miray Daner ile 2.5 yıl aşk yaşadıktan sonra Hilal Altınbilek ile görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

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Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti

Çifte yakın bir kaynak "Onlar sevgili değil arkadaşlar..." mesajını gönderirken, iki oyuncunun eğlence gecesinden samimi fotoğrafları basına yansımıştı.

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Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti

AKA İLE ALTIBİLEK NEDEN GÖRÜŞEMİYOR? 2.Sayfa'da bugün ortaya atılan iddiaya göre, Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından 'Özel hayatınla gündeme gelme' uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek birlikteliği başlamadan bitti.

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