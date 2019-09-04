Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti
Miray Daner ve Kubilay Aka aşkının bitmesine sebep olarak gösterilen Hilal Altınbilek ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı. Bir gece kulübünde samimi halde görüntülenen Aka ve Altınbilek ilişkisine yapımcıların engel olduğu iddia edildi.
Miray Daner ile Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi olarak gösterilen Hilal Altınbilek'in, Aka ile görüşemediği öğrenildi. Sebep olarak da ikiliyi yapımcıların engellediği iddia edildi.
Kubilay Aka, Miray Daner ile 2.5 yıl aşk yaşadıktan sonra Hilal Altınbilek ile görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
Çifte yakın bir kaynak "Onlar sevgili değil arkadaşlar..." mesajını gönderirken, iki oyuncunun eğlence gecesinden samimi fotoğrafları basına yansımıştı.