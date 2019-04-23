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  3. 23 Nisan 2019 17:05

Kübra Kılıçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''

10 Mayıs’da vizyona girecek olan 'Kulyas Lanetin Bedeli' isimli korku tarzındaki sinema filminde rol alan Kübra Kılınçkaya, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kübra Kılıçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''

Güzel oyuncu, film çekimler sırasında ve sonrasında psikolojik durumunu toparlamakta zorlandığını açıkladı.

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Kübra Kılıçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''

Kübra Kılınçkaya, çekimler sırasında cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirtti.

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Kübra Kılıçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''

"Her şey aslında yönetmenimiz Yunus Şevik’in 'gerçekçi ve doğru bir sahne istiyorum' demesiyle başladı."

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Kübra Kılıçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''

"Tecavüz sahnesindeki partnerim Onur Serimer ve ben, yönetmenimizin bu sözü üzerine gerilsek de konsantre olup role girip işimizi yaptık."

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