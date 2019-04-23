Kübra Kılıçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''
10 Mayıs’da vizyona girecek olan 'Kulyas Lanetin Bedeli' isimli korku tarzındaki sinema filminde rol alan Kübra Kılınçkaya, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Güzel oyuncu, film çekimler sırasında ve sonrasında psikolojik durumunu toparlamakta zorlandığını açıkladı.
Kübra Kılınçkaya, çekimler sırasında cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirtti.
"Her şey aslında yönetmenimiz Yunus Şevik’in 'gerçekçi ve doğru bir sahne istiyorum' demesiyle başladı."