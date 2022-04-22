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  4. Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen'in kucak dansı yaptığı arkadaşıyla samimi bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 1

Sahne performansı ve kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, bir konserinde hayranının kucağına oturmuş ve magazin gündemine damgasına vurmuştu.

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Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 2

Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişinin arkadaşı Tolga Sezgin olduğu öğrenilmişti. 

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Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 3

YENİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Haftalar sonra Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş bir samimi karesi daha ortaya çıktı. İkilinin daha önce yakın dost oldukları ifade edilmişti. 

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Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 4

Basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin Gülşen'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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