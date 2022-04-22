Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı
Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen'in kucak dansı yaptığı arkadaşıyla samimi bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Sahne performansı ve kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, bir konserinde hayranının kucağına oturmuş ve magazin gündemine damgasına vurmuştu.
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Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişinin arkadaşı Tolga Sezgin olduğu öğrenilmişti.
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YENİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Haftalar sonra Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş bir samimi karesi daha ortaya çıktı. İkilinin daha önce yakın dost oldukları ifade edilmişti.
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Basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin Gülşen'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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