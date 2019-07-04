Küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı

Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.



