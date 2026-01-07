Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Didem Taslan'ın son halini gören dönüp bir daha baktı
Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisi olan Gamze Güneş karakterine hayat veren Didem Taslan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan son haliyle şaşırttı.
Son olarak Fox Tv'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da rol alan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü ismi gören herkes aynı şeyi söylüyor.
Şimdilerde 51 yaşında olan eski manken ve oyuncu Didem Taslan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
