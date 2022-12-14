Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ kolu Çeto'nun son hali ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Çeto karakterini canlandıran oyuncu Şefik Onatoğlu, son haliyle dikkat çekti.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Muro'nun sağ kolu Çeto karakterini canlandıran Şefik Onatoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.
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Aslen Mersinli olan Şefik Onatoğlu, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ekran yolculuğuna adım atmıştı.
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Sonrasında Muro ve Ağır Abi gibi filmlerde izleyiciyle buluşan Onatoğlu, dizi macerasına da hız kesmeden devam etti.
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İŞTE SON HALİ
Evvel Zaman Hikayesi, Düşman Kardeşler, Firar, Böyle Bitmesin gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır herhangi bir projede rol almıyor.
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