Kurtlar Vadisi'ndeki ''koronavirüs'' sahnesi yıllar sonra gündem oldu
Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'ndeki Tuncay Kantarcı ve Erdal Kömürcü karakteri arasındaki diyalog yıllar sonra gündem oldu.
Barollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve birçok ünlü ismin yer aldığı dizi 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, ekranlara veda etmesinin üzerinden yıllar geçse de hala gündem olmayı başarabilen yapımlar arasında yer alıyor.
İşlediği konularla, karakterleriyle sürekli anılmayı başaran efsane dizi şu sıralar kehanette bulunduğu iddiasıyla gündemde.
Dizinin Youtube kanalında HD olarak yeniden yayınlanmaya başlaması hayranlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Dizinin tekrar çekileceği konuşulurken, 15. bölümünde Deve Tuncay ve Erdal Kömürcü karakterleri arasında geçen koronavirüs diyalogu olay oldu.
Deve Tuncay'ın "Bu maske işinde çok para var. Hiçbir şey olmazsa 'SARS mikrobu Türkiye'de görüldü' diye haber çıkarıp 1 ayda 30 milyon maske satarlar." ifadeleri dikkat çekti.