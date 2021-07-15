Kurtlar Vadisi'ni bekleyenlere kötü haber: Necati Şaşmaz ve oğlunun zikir görüntüleri...
Milyonlarca vadi hayranı 'Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi ne zaman yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos'u çekmekten vazgeçtiği iddia edildi.
'Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi ne zaman yayınlanacak?' sorusu ekranların en uzun soluklu dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin hayranlarının 2016 sezon finalinden sonra 5 senedir en merak ettiği konu... Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilme ve yayınlanma kararının Necati Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun 'zikir görüntüleri' nedeniyle iptal edildiği medya kulislerinde çalkalanıyor.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 2016 yılında sezon finali yaptıktan sonra yaklaşık 5 senedir büyük bir heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.
2016 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlandıktan sonra sezon finali yapan ve daha sonrasında kendisinden bir daha haber alınamayarak hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Hayranları yıllardır fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekrana dönmesini bekliyor. Ancak şimdiye kadar dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın efsane projeyi çekmek için yaptığı tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı.