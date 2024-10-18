Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen itiraf

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Dizinin esin kaynağının TRT'de yayınlanan Büyük Tuzak adlı Amerikan formatlı bir yapım olduğunu açıkladı. Oktay Kaynarca, bu bilginin bugüne kadar pek duyulmadığını ve kendisinin bu gerçeği ilk kez açıkladığını ifade etti. Kaynarca programda, "İşin aslına bakarsanız, o dönem TRT'de 'Büyük Tuzak' diye bir dizi vardı. Amerikan formatıydı ve biz de bayılarak izliyorduk. Sonrasında Osman'ın yanına gittim ve 'Bu dizi formatlanırsa Türkiye'de çok ilgi çeker' dedim. Ancak bir süre bu konu gündemde kalmadı. Ardından Osman beni çağırdı ve projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.