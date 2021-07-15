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  4. Kurtlar Vadisi'nin iki efsane karakteri yıllar sonra yan yana

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i ile Memati'si yıllar sonra yan yana

Kurtlar Vadisi dizisinin ''Deli Hikmet''i Erdem Ergüney ile Memati Baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun, ödül töreninde bir araya geldi.

2007 – 2012 yılları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi oyuncuları izleyiciler tarafından hala merak ediliyor.

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Dizi sonrası farklı yapımlarda da rol alan usta oyuncular sosyal medya hesaplarından zaman zaman bir araya gelip paylaşım yapıyor.

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Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet karakterini canlandıran Erdem Ergüney ile Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun bir ödül töreninde buluştu. İkilinin son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor ?

'Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınan Gürkan Uygun, dizinin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

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