Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i ile Memati'si yıllar sonra yan yana
Kurtlar Vadisi dizisinin ''Deli Hikmet''i Erdem Ergüney ile Memati Baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun, ödül töreninde bir araya geldi.
2007 – 2012 yılları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi oyuncuları izleyiciler tarafından hala merak ediliyor.
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Dizi sonrası farklı yapımlarda da rol alan usta oyuncular sosyal medya hesaplarından zaman zaman bir araya gelip paylaşım yapıyor.
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Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet karakterini canlandıran Erdem Ergüney ile Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun bir ödül töreninde buluştu. İkilinin son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor ?
'Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınan Gürkan Uygun, dizinin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.
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