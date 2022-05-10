Kurtlar Vadisi'nin Ebru'su Hatice Şendil'e yorum yağdı: Önceden daha güzeldin

Hatice Şendil'in yanaklarına ne oldu

Yanlardan sivri sivri çıkıntı var, eskiden oralar düz ve düzgündü.

Hatice Şendil aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış

Hatice Şendil'i i önceden daha güzel diye hatırlıyorum

Hatice'nin yanaklarına ne olmuş?