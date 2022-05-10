Kurtlar Vadisi'nin Ebru'su Hatice Şendil'e yorum yağdı: Önceden daha güzeldin
Fox ekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide rol alan Hatice Şendil'in son paylaşımına yorum yağdı.
İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu. 'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım' gibi dizilerde rol alan Hatice Şendil'in son halini görenler kendini tutamadı.
38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti. Hatice Şendil'in son pozlarını görenler şu yorumları yaptı:
Hatice Şendil'in yanaklarına ne oldu
Yanlardan sivri sivri çıkıntı var, eskiden oralar düz ve düzgündü.
Hatice Şendil aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış
Hatice Şendil'i i önceden daha güzel diye hatırlıyorum
Hatice'nin yanaklarına ne olmuş?
'BİŞEKTOMİ' İDDİASI
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edildi.