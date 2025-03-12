Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Polat Alemdar'ın son hali ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz uzun zaman sonra görüntülendi.
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Kurtlar Vadisi'ndeki rolü sayesinde geniş hayran kitlesine sahip olan Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE POLAT ALEMDAR'IN SON HALİ
Necati Şaşmaz, oyuncu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi.
Mumcu bu sürpriz ziyareti sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı. Mumcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli dostum Necati Şaşmaz ile Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde içten ve samimi bir buluşma gerçekleştirdik. Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk.