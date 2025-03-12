Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Polat Alemdar'ın son hali ortaya çıktı

Mumcu bu sürpriz ziyareti sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı. Mumcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli dostum Necati Şaşmaz ile Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde içten ve samimi bir buluşma gerçekleştirdik. Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk.