  4. Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker evlendi

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyla hafızalara kazınan oyuncu Kerem Fırtına, sunucu Gözde Şeker ile dünyaevine girdi.

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker evlendi - Resim: 1

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif Eylül'ün kardeşi Eren'i canlandıran ünlü oyuncu Kerem Fırtına ile bir süredir birlikte olduğu Halk TV suncusu Gözde Şeker nikah masasına oturdu. 

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker evlendi - Resim: 2

Çiftin nikahı, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti.

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker evlendi - Resim: 3

Çift, nikah sonrasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker evlendi - Resim: 4

Gözde Şeker’in sade gelinliği ve Kerem Fırtına’nın klasik takım elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

