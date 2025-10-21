Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker evlendi
Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyla hafızalara kazınan oyuncu Kerem Fırtına, sunucu Gözde Şeker ile dünyaevine girdi.
Kurtlar Vadisi dizisinde Elif Eylül'ün kardeşi Eren'i canlandıran ünlü oyuncu Kerem Fırtına ile bir süredir birlikte olduğu Halk TV suncusu Gözde Şeker nikah masasına oturdu.
Çiftin nikahı, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti.
Çift, nikah sonrasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.
Gözde Şeker’in sade gelinliği ve Kerem Fırtına’nın klasik takım elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
