Kurtlar Vadisi'nin Mehmet Karahanlı'sı Zafer Ergin'den yıllar sonra gelen itiraf
Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Mehmet Karahanlı'yı canlandıran başarılı oyuncu Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nde 'Mehmet Karahanlı' karakterine hayat veren Zafer Ergin, diziye 74. bölümde veda etmişti.
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Uzun yıllar devam eden Kurtlar Vadisi'nden erken ayrılan Zafer Ergin'in bu vedası seyirciyi epey şaşırtmıştı. Usta oyuncu diziden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.
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Zafer Ergin, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında, geçmişte rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı.
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Ünlü oyuncu; "Arka Sokaklar öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı" dedi.
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