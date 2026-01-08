Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay'ın Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu
Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren oyuncu İpek Tenolcay yıllar sonra Kurtlar Vadisi ile ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay başarılı oyunculuğuyla diziye damgasını vurmuştu.
1 / 16
Kurtlar Vadisi dizisi denince akla ilk gelen karakterlerden biri olan Nesrin dizinin final yapmasının yıllar geçse de hala izleyicinin hafızalarında...
2 / 16
Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay yıllar sonra yaptığı 'Kurtlar Vadisi' yorumuyla dikkat çekti.
3 / 16
Uzun süredir tiyatro sahnelerinde olan İpek Tenolcay CNBC-E ekranlarında yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk oladu.
4 / 16