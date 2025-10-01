Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcayyıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu
Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren oyuncu İpek Tenolcay yıllar sonra Kurtlar Vadisi ile ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekerken bir zamanların Nesrin'inin son hali olay oldu...
Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay başarılı oyunculuğuyla diziye damgasını vurmuştu.
Kurtlar Vadisi dizisi denince akla ilk gelen karakterlerden biri olan Nesrin dizinin final yapmasının yıllar geçse de hala izleyicinin hafızalarında...
Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay yıllar sonra yaptığı 'Kurtlar Vadisi' yorumuyla dikkat çekti.
Fenomen 'Kurtlar Vadisi'nin halen ilgi görmesine Tenolcay, "20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi" ifadelerini kullandı.