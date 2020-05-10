Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı son haliyle şaşırtıyor
Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı.
Kurtlar Vadisi büyük bir başarı göstererek fenomen yapımların arasına girdi. 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. İşte Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adını hafızalara kazıyan ve atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi...
Başta Yüksel Arıcı olmak üzere bir döneme damga vurmuş isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o isimlerden bazıları...
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.