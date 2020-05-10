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  3. 10 Mayıs 2020 13:06

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı son haliyle şaşırtıyor

Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı son haliyle şaşırtıyor

Kurtlar Vadisi büyük bir başarı göstererek fenomen yapımların arasına girdi. 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. İşte Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adını hafızalara kazıyan ve atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi...

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı son haliyle şaşırtıyor

Başta Yüksel Arıcı olmak üzere bir döneme damga vurmuş isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o isimlerden bazıları...

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı son haliyle şaşırtıyor

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı son haliyle şaşırtıyor

Geçtiğimiz günlerde Günaydın muhabiri tarafından İstanbul Beşiktaş'ta seyyar satıcılık yaparken görüntülenen Abdülhamit Danışır, "Uzun yıllardır teklif gelmiyor. Ben de ekmeğimin peşine düştüm" dedi.

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