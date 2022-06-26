Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti

ROL ARKADAŞI: ÇOK ÖZGÜNÜM

Usta oyuncu, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu. Wöber'in ölümünün ardından Yerebakan da, "Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm…" dedi.