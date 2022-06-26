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  4. Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti - Resim: 1

Kurtlar Vadisi'nde Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti - Resim: 2

Oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, 62 yaşında hayata veda etti. 1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan Wöber'in ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu.

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Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti - Resim: 3

KALP KRİZİNE YENİLDİ

Algöz, Twitter hesabından "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı. Wöber'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

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Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti - Resim: 4

ROL ARKADAŞI: ÇOK ÖZGÜNÜM

Usta oyuncu, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu. Wöber'in ölümünün ardından Yerebakan da, "Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm…" dedi.

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