Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kurtlar Vadisi'nde Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, 62 yaşında hayata veda etti. 1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan Wöber'in ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu.
KALP KRİZİNE YENİLDİ
Algöz, Twitter hesabından "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı. Wöber'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
ROL ARKADAŞI: ÇOK ÖZGÜNÜM
Usta oyuncu, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu. Wöber'in ölümünün ardından Yerebakan da, "Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm…" dedi.