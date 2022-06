Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e veda

“Onu çok özleyeceğim”

Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber’in acılı eşi Müge Wöber, “Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı. Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluydum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık. Her anlamda zengin bir hayat yaşadık. Onu çok özleyeceğim” dedi.