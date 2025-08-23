Kurtuluş Osman'dan sonra Sultan Orhan'da Mert Yazıcıoğlu’nun partneri belli oldu
Burak Özçivit ayrılığının ardından yeni sezona Kuruluş Osman yerine Sultan Orhan adıyla devam edecek dizinin başrolü Mert Yazıcıoğlu'nun kadın partneri de belli oldu.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat vereceği “Sultan Orhan” kod adlı dönem dizisinin başrol kadın oyuncusu netleşti.
Bozdağ Film imzalı ve Kuruluş Osman dizisinin Orhan Bey dönemini anlatacak olan projede Nilüfer Hatun rolü için Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile anlaşmaya varıldı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, önce Alina Boz ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Daha önce adı Fatma Hatun rolü için geçen Mahassine Merabet , dizide Nilüfer Hatun karakterine kaydırıldı.
