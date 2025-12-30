Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor
ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. dizi de Osman Bey karakterini canlandıran Türk sinemasının usta ismi Cihan Ünal projeye veda ediyor...
Kaynak: birsenaltuntas.com
Yılbaşı nedeniyle bu hafta yayımlanmayan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan dizisinde bu sefer bir ayrılık haberi geldi.
1 / 7
Kuruluş Orhan'da bir devrin kapanışına sahne olacak sahnelerin çekimleri tamamlandı.
2 / 7
1988 yapımı "Kuruluş / Osmancık" dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakterine tam 37 yıl sonra geri dönerek Kuruluş Orhan kadrosunda yer alan Cihan Ünal projeye veda ediyor.
3 / 7
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Orhan dizisinin başrol kadrosunda yer alan usta sanatçı Cihan Ünal'ın projeden ayrılacağı öğrenildi.
4 / 7