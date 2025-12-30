  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor

Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor

ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. dizi de Osman Bey karakterini canlandıran Türk sinemasının usta ismi Cihan Ünal projeye veda ediyor...

Kaynak: birsenaltuntas.com
Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor - Resim: 1

Yılbaşı nedeniyle bu hafta yayımlanmayan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan dizisinde bu sefer bir ayrılık haberi geldi. 

1 / 7
Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor - Resim: 2

Kuruluş Orhan'da bir devrin kapanışına sahne olacak sahnelerin çekimleri tamamlandı.

2 / 7
Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor - Resim: 3

1988 yapımı "Kuruluş / Osmancık" dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakterine tam 37 yıl sonra geri dönerek Kuruluş Orhan kadrosunda yer alan Cihan Ünal projeye veda ediyor. 

3 / 7
Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Orhan dizisinin başrol kadrosunda yer alan usta sanatçı Cihan Ünal'ın projeden ayrılacağı öğrenildi.

4 / 7