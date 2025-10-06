Kuruluş Orhan'dan Mert Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı ilk fragman geldi
Burak Özçivit'in ayrılığı sonrasında adı Kuruluş Osman'dan Kuruluş Orhan'a döndürülen ve başrolüne de Mert Yazıcıoğlu'nun transfer edildiği Kuruluş Orhan dizisinden ilk fragman geldi.
ATV ekranlarında uzun yıllardır Kuruluş Osman adıyla yayınlanan ancak Burak Özçivit'in ayrılığı sonrasında adı Kuruluş Orhan'a dönen yeni diziden ilk fragman yayınlandı.
1 / 9
Kuruluş Orhan'ın başrollerinde ise son yılların başarılı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu var.
2 / 9
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan' fragmanı her detayıyla olay oldu.
3 / 9
'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.
4 / 9