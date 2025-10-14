  1. Anasayfa
  4. Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti olay oldu

Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey'i canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu kazancıyla gündem oldu.

Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım'daki haberine göre, Mert Yazıcıoğlu 'Kuruluş Osman' dizisinde bölüm başına 3 milyon TL alacak. 

Üstündağ konuşmasında "Buradan 3 alacaksın ama bundan sonra Burak gibi Ortadoğu da reklam pastasını göz önünde bulundurabilirsin" dedi.

Üstündağ bu rol için ilk başta Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldüğünü de iddia etti.

