Kuruluş Orhan'ın usta oyuncusu diziye veda ediyor
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan'da rol alan usta oyuncu Cihan Ünal, diziye veda ediyor.
Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Osman'ın devamı olan Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.
1 / 4
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmenliğini Bülent İşbilen’in üstlendiği projede Osman Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Cihan Ünal, diziye veda etmeye hazırlanıyor.
2 / 4
Veda sahneleri çekilen usta aktör, Kuruluş Orhan’da 37 yıl sonra yeniden Osman Bey’i canlandırmıştı.
3 / 4
Öte yandan Cihan Ünal, yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında farklı bir sürprizle yer alacak. “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında sahneye çıkacak. Usta sanatçı, Frank Sinatra’nın “New York New York” şarkısını seslendirecek.
4 / 4