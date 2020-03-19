Kuruluş Osman 15'nci bölümüyle reytingleri altüst etti!

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de % 16,24 izlenme oranı ve % 30,22 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %12,86 izlenme oranı ve %25.41 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,89 izlenme oranı ve %29,00 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi tüm reyting kategorilerinde birinci sırada yer alırken, zirve yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürdü.