Kuruluş Osman 15'nci bölümüyle reytingleri altüst etti!
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 15'nci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.
Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de % 16,24 izlenme oranı ve % 30,22 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %12,86 izlenme oranı ve %25.41 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,89 izlenme oranı ve %29,00 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi tüm reyting kategorilerinde birinci sırada yer alırken, zirve yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürdü.
KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Osman Bey'in Balgay'ın karargahını basarak ağabeyi Gündüz'ü kurtardığı ve Moğollara büyük darbe indirdiği bu bölümde, Alişar Bey'in Batur'u öldürmesi ortalığı karıştırdı. Batur'u Osman Bey'in öldürdüğünü sanan Dündar yemin verip kılıç kuşanırken, Osman Bey ise Balgay'ı kurduğu pusuya düşürdü...