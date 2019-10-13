Kuruluş Osman dizisinden ilk görüntüler

Kuruluş Osman ATV ekranlarında kısa bir süre sonra yayına girecek. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'da başrolde Burak Öçivit yer alırken, tanıtım fragmanında da sadece o görüldü. Başarılı oyuncunun performansı şimdiden merakla beklenirken, Kuruluş Osman dizisinin ATV aracılığıyla ilk görüntüleri yayınlaması sosyal medyada dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul'un ardından yayına girecek olan Kuruluş Osman'ın görüntüleri büyük beğeni topladı.