Kuruluş: Osman dizisinin yıldızı Rus sevgilisiyle yakalandı

Son olarak Atv’nin çok sevilen dizisi Kuruluş: Osman’da izleyici karşısına Göktuğ karakteri olarak çıkan Burak Çelik, önceki gün bir süredir beraber olduğu Rus güzel Maria Way ile objektiflere takıldı. Bir alışveriş merkezinde sarmaş dolaş gezinen çift görüntülendiğini fark edince panik yaptı.